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En merak edilen sorulardan biri de 22 Haziran tarihinde doğanların hangi burca mensup olduğudur. 22 Haziran tarihinde doğan kişiler duygusal ve hassas yapılarıyla ön plana çıkmaktadır. Kimi zaman da değişken özellikler gösterebilirler. Peki, 23 Haziran hangi burç? 23 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 23 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular…

23 Haziran Hangi Burç?

23 Haziran tarihi Ay gezegeni tarafından yönetilen yengeç burcunun tarihidir. Yengeç burcu su elementine mensuptur.

23 Haziran Burcu Ne?

23 Haziran’da dünyaya gelen kişiler yengeç burcudur. Yengeç burcunun tarih aralığı 22 Haziran ile 22 Temmuz arasıdır.

23 Haziran Burcu Özellikleri

23 Haziran’da doğan yengeç burçları son derece hassas ve duygusaldırlar. Hassas yapıları sebebiyle olur olmadık şeylerde alınganlık gösterebilirler. Bu onların ince ruhlu yapısından dolayıdır. Kararlarını verirlerken de duygularından referans alırlar. Özellikle duygusal ilişkilerde onlar için mantık geri plandadır. Çevresindekiler için de aynı hassasiyeti bekler. Dolaysıyla uyum konusunda sıkıntıya düşebilirler. Eğer yengeç burcu iyi bir gün geçiriyorsa bunu yüzünden okuyabilirsiniz. Çevresine pozitif bir enerji saçar. Ancak kötü günlerinde de bir o kadar somurtkandır. Kendilerine yapılan hatalara karşı bağışlayıcıdırlar ancak bu hataları kolay kolay unutmazlar. Bir ömür onlarla birlikte kalır. Manevi yönleri oldukça güçlüdür. Dinsel konulara karşı ilgi duyarlar. Tartışmalardan kaçınırlar. Bir ortamda tartışma olduğu takdirde oradan uzaklaşırlar.

23 Haziran Burcu Erkeği

Sakin yapılarıyla ortamlar da kendilerini belli eden yengeç erkekleri duygularını derin yaşar. Bulundukları ortamlara kolay uyum sağlarlar. Şikâyet etmeyi sevmezler ve şikâyet edilmesinden de hoşlanmazlar. Onlar için aile ve arkadaş kavramı çok önemlidir. Yengeç erkeklerinden çok iyi bir baba olur. Korumacı yapısı dolayısıyla çocukları konusunda ataktır. Seyahat etmeyi sevmezler. Yeni yerler ya da yeni mekânlar keşfetmek onlara göre değildir. Elinde kahvesiyle evde gün batımını izlemeyi tercih ederler. Yengeç erkekleri ne yazık ki karamsar bir yapıya sahiptir. Bu sebeple söylenilen sözleri kötüye yorabilir. Kimi zaman tutarsız hareketler sergilediklerinden nerede ne yapacağı belli değildir.

23 Haziran Burcu Kadını

23 Haziran’da dünyaya gelen yengeç burnu kadını sezgisel, yaratıcı, hassas ve duygusaldır. Manevi yönleri oldukça kuvvetli olan yengeç burcu kadını huzuru maneviyatta arar. Sevdikleri konusunda hassastırlar. Onlara oldukça fazla değer verirler ve bunun için herhangi bir karşılık aramazlar. Tartışmalardan ve kavgalardan hoşlanmazlar. Huzur onların için olmazsa olmazdır. Bir ortamda kargaşa varsa o ortamda yengeç kadınına yer yoktur. Tutarsız davranışlardan ve plansız gelişmelerden hoşlanmazlar.

23 Haziran Burcu Yorumu

Son derece disiplinli yapıları vardır.

Hassas ve alıngandırlar.

Seyahat etmek ve keşfe çıkmak onlara göre değildir.

Geleneksel bakış açısına sahiptirler.

Herkese değer verirler.

Sadıktırlar. İyi bir eş olurlar.

Duygularını saklamayı tercih ederler.

Tartışmalardan hoşlanmazlar.

Sezgisel ve koruyucudurlar.

Zaman zaman takıntılı olabilirler.

23 Haziran Yükseleni Nedir?

23 Haziran’da doğanlar yükselen burcunu öğrenmek için çoğu zaman internetten faydalanmaktadır. Günümüzde internet sayesinde yükselen burçlar kolayca öğrenilebilmektedir. Bunun için doğum tarihinizi ayrıntılı olarak bilmeniz yeterlidir.

23 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Şair ve yazar Ahmet Hamdi Tanpınar

Gazeteci ve yazar Mustafa Nadir Nadi

Gazeteci Cüneyt Arcayürek

Yazar Esra Harmanda

Oyuncu Ali Cağaloğlu

Şarkıcı Ayça Tekindor

Basketbolcu Cem Dinç

23 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Emmanuelle Vaugier

Oyuncu Melissa Rauch

Oyuncu Frances McDormand

Şarkıcı Duffy

Şarkıcı Jason Mraz

Şarkıcı Ahinoam Nini

Şarkıcı Glenn Danzig

Müzisyen Yann Tiersen

Tenisçi Paola Suárez

Tenisçi Francesca Schiavone

Teknik direktör Zinedine Yazid Zidane

Futbolcu Sibusiso Zuma

Fransız eski futbolcu Patrick Vieira

İspanyol futbolcu Miguel Ángel Angulo

Senegalli futbolcu Nampalys Mendy

Avusturalyalı eski futbolcu Hayden Foxe

Avusturalyalı basketbolcu David Andersen

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