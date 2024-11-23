Bugün ne günü? 24 Kasım Öğretmenler Günü önemi ve tarihçesi
Kasım ayında 23 gün geride kalırken, 24 Kasım tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından itibaren 24 Kasım tarihinde çeşitli etkinlikler ve büyük coşku içerisinde kutlanmaktadır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak bilinmektedir. İşte 24 Kasım ne günü sorusunun yanıtı...
Öğretmenler Günü Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün yurt çapında kutlanmasına karar verilmesiyle ortaya çıkmıştır. Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü kutlanan Öğretmenler Günü, ülkemizde 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Peki, 24 Kasım ne günü? İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü önemi ve tarihçesi...
24 KASIM NE GÜNÜ?
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ
24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.
Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar
ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ
Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.
Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın" sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi'ni" oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.
Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye’de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.