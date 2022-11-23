Hepimizin hayatında en kıymetli yere ve eğitim döneminde büyük bir role sahip olan öğretmenlerimize güzel sözler söyleyerek yüzlerinin gülümsemesine fırsat sunan Öğretmenler Günü'ne bir gün kaldı. Herkes için oldukça önemli olan Öğretmenler Günü için geri sayım başlamışken okulların tatil olupu olmadığı araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Peki, 24 Kasım okullar tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil olacak mı? İşte Öğretmenler Günü'nün önemi ve tarihi...