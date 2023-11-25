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        Haberler Televizyon 24 Kasım reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti rüzgarı! Reyting sonuçları AB ve total sıralaması: MasterChef All Star ve Yalı Çapkını kaçıncı oldu?

        Reytinglerde Kızılcık Şerbeti rüzgarı: 24 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama!

        Reyting sonuçları 24 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını rekabetine MasterChef All Star girdi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 24 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 09:06 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:06
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        Reyting sonuçları 24 Kasım Cuma akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi ile Yalı Çapkını ve MasterChef All Star rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 24 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        24 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        24 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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