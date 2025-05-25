24 Mayıs 2025 Cumartesi günü televizyon kanallarında yine birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geldi. Gün boyunca süren magazin, haber ve eğlence programları izleyicilerden büyük ilgi gördü. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanan dizi, film ve yarışmalar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Günün sonunda hangi yapımların öne çıktığı reyting listeleriyle netleşti. İşte, 24 Mayıs 2025 Cumartesi gününün en çok izlenen programları ve ilk 10’da kendine yer bulan yapımlar...