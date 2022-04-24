İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu yanıtını arıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Nisan Pazar günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında 5 ilçede su kesintisi meydana geleceğini duyurdu. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 24 Nisan Pazar günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yakuplu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|24.04.2022 04:27
|Bitiş Tarihi
|:
|
Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmanağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|24.04.2022 09:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|24.04.2022 08:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|24.04.2022 10:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|24.04.2022 10:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
24 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,71
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