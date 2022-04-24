Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 24 Nisan İSKİ planlı güncel su kesintileri açıklandı. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler, sular ne zaman gelecek?
ABONE OL

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 24 Nisan 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesintileri düzenli olarak açıklanıyor. 24 Nisan Pazar günü İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında toplamda 5 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İşte, 24 Nisan 2022 İSKİ güncel su kesintileri...

24 Nisan İSKİ planlı güncel su kesintileri açıklandı. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu yanıtını arıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Nisan Pazar günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında 5 ilçede su kesintisi meydana geleceğini duyurdu. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 24 Nisan Pazar günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 24.04.2022 04:27
Bitiş Tarihi :

Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.04.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.04.2022 08:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.04.2022 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.04.2022 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

24 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,71

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yat müşterileri boş senetlerle dolandırılmak istendi
GÜNDEM Yat müşterileri böyle dolandırılmak istendi
Sağlık çalışanının sır ölümü!
GÜNDEM Sağlık çalışanının sır ölümü!
Taciz ateşi açan 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM Taciz ateşi açan 7 PKK'lı terörist etkisiz hale ...
İletişim Başkanı Altun'dan HDP'li Paylanın kanun teklifine tepki
GÜNDEM Altun'dan HDP'li Paylan'ın teklifine tepki
Edirne sınırındaki TIR kuyruğunda ‘mülteci’ nöbeti
GÜNDEM Edirne sınırında 'mülteci' nöbeti
Son dakika: Korkunç olay! Genç kadın araçtan atladı
GÜNDEM Korkunç olay! Genç kadın araçtan atladı
Son depremler listesi: Kandilli ve AFAD 24 Nisan Pazar son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
GÜNDEM Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi
Dehşeti tek tek anlattı! 'Kocamdan 36 kez şikayetçi oldum'
GÜNDEM Şiddet gören kadın: 36 kez şikayetçi oldum
Suruç’ta seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
GÜNDEM Ölümlü seçim kavgasına 4 tutuklama
Kadıköy’ün Boğa Heykeli bakıma alındı
GÜNDEM Kadıköy’ün Boğa Heykeli bakıma alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.