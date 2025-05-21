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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray 24 saatte 110 milyon TL! - Galatasaray Haberleri

        24 saatte 110 milyon TL!

        Üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yüzü perakende satıştan da güldü. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk günü ve devamındaki 24 saatte 110 milyon TL ciro elde etti.

        Giriş: 21.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:57
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        24 saatte 110 milyon TL!
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        Süper Lig’de üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, saha içindeki zaferini ekonomik anlamda da taçlandırdı.

        Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluğun ilan edildiği gün olan Kayserispor maçıyla birlikte GS Store perakende satışlarında rekor bir gelir elde etti.

        Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kayserispor maçı öncesi ve sonrası 24 saatte yapılan satışlardan yaklaşık 110 milyon TL ciro sağlandı.

        Bu rakamın Galatasaray tarihinin bir günde elde edilen en yüksek cirolardan biri olduğu belirtiliyor.

        Ülke genelindeki mağazalarda satılan ürün adedinin 200 bini geçtiği belirtildi.

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        Özellikle şampiyonluk temalı ürünlere ve olan yoğun ilgi, satışların adeta patlamasına neden oldu.

        Taraftarlar, hem kutlama amacıyla hem de başarıya ortak olma motivasyonuyla mağazalara ve çevrim içi satış platformlarına akın etti.

        Bu sezonki forma satışlarının ise sezon başından bu yana 850 bin adede geldiği öğrenildi.

        Sezona 1 milyon adet forma satışı hedefiyle başlayan sarı-kırmızılıların hedefini tamamlaması için sadece 150 bin adet forma satması gerekiyor.

        Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri 1 milyon adet forma satışına ulaşıldığında kulübün toplamda 50 milyon Euro gibi bir gelire ulaşacağını daha önce açıklamıştı.

        Galatasaray 25 Mayıs’ta Yenikapı’da gerçekleştirilecek şampiyonluk kutlamasına dev bir GS Store çadırı kuracak.

        Bu alanda cumartesi ve pazar günü 25. şampiyonluğa özel ek ürünlerin de çıkması için çalışmalar sürüyor.

        Galatasaray Yönetimi, taraftarların bu ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, kulübün sportif başarısının ekonomik büyümeye de doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

        Sarı-kırmızılı kulüp bu rekorla birlikte yalnızca sahadaki değil, marka değerini artırarak ekonomideki etkisini de bir kez daha göstermiş oldu.

        Galatasaray, hem şampiyonluk kupasını hem de ticari başarı bayrağını kaldırarak sezonu çifte zaferle tamamladı.

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