24 saatte 110 milyon TL!

Süper Lig’de üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, saha içindeki zaferini ekonomik anlamda da taçlandırdı.

Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluğun ilan edildiği gün olan Kayserispor maçıyla birlikte GS Store perakende satışlarında rekor bir gelir elde etti.

Bu rakamın Galatasaray tarihinin bir günde elde edilen en yüksek cirolardan biri olduğu belirtiliyor.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kayserispor maçı öncesi ve sonrası 24 saatte yapılan satışlardan yaklaşık 110 milyon TL ciro sağlandı.

Sezona 1 milyon adet forma satışı hedefiyle başlayan sarı-kırmızılıların hedefini tamamlaması için sadece 150 bin adet forma satması gerekiyor.

Bu sezonki forma satışlarının ise sezon başından bu yana 850 bin adede geldiği öğrenildi.

Taraftarlar, hem kutlama amacıyla hem de başarıya ortak olma motivasyonuyla mağazalara ve çevrim içi satış platformlarına akın etti.

Özellikle şampiyonluk temalı ürünlere ve olan yoğun ilgi, satışların adeta patlamasına neden oldu.

Bu alanda cumartesi ve pazar günü 25. şampiyonluğa özel ek ürünlerin de çıkması için çalışmalar sürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri 1 milyon adet forma satışına ulaşıldığında kulübün toplamda 50 milyon Euro gibi bir gelire ulaşacağını daha önce açıklamıştı.

Galatasaray Yönetimi, taraftarların bu ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, kulübün sportif başarısının ekonomik büyümeye de doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

Sarı-kırmızılı kulüp bu rekorla birlikte yalnızca sahadaki değil, marka değerini artırarak ekonomideki etkisini de bir kez daha göstermiş oldu.

Galatasaray, hem şampiyonluk kupasını hem de ticari başarı bayrağını kaldırarak sezonu çifte zaferle tamamladı.