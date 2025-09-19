24'üncü Bosphorus Cup start aldı

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 24'üncü kez İstanbul'da start aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerin bulunduğu 58 tekne, 15 knot hızındaki ideal poyrazda kıyasıya yarıştı.

Rüzgârüstü-rüzgâraltı yarışları Prens Adaları ile Caddebostan bölgesi arasında yapıldı. Günün sonunda ise Kaşık Adası etrafında kısa bir kıyı yarışı gerçekleştirildi. İlk gün yarışlarının ardından TIMOFEY ZHBANKOV dümenciliğinde Rossko Racer takımı günün kazananı oldu. Bosphorus Cup’ın resmi web sitesi bosphoruscup.org’da yer alan canlı sonuç sistemi sayesinde, teknelerin finişi geçerken sonuçlar anlık olarak takip edebildiği organizasyon, 19 Eylül Cuma günü Princes Palace Resort Yarışı ve Büyükada ile Sedef Adası etrafında yapılacak yarışlarla devam edecek. REKLAM Cumartesi günü ise tüm tekneler, Bosphorus Cup’ın en özel deneyimi olan Boğaz Yarışı’na katılacak ve ardından Boğaz kıyısındaki Feriye’de gerçekleşecek ödül töreni ile gün tamamlanacak. Bosphorus Cup 2025 – Yarış Takvimi 19 Eylül Cuma – 2. Gün: Princes’ Palace Resort Yarışı - Büyükada 20 Eylül Cumartesi – 3. Gün: Boğaz Yarışı - Feriye 20 Eylül Cumartesi – Ödül Töreni - Feriye