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        Haberler Kültür-Sanat 24 yaşında 3 Grammy sahibi Samara Joy 19 Nisan’da CRR’de!

        24 yaşında 3 Grammy sahibi Samara Joy 19 Nisan’da CRR’de!

        65. Grammy Ödülleri'nde (2023) En İyi Caz Vokal Albümü ve En İyi Yeni Sanatçı ödüllerini ve bu yıl Tight teklisi ile En İyi Doğaçlama Caz Solo ödülünü kazanan Samara Joy, 19 Nisan Cuma akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 09:52 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:52
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        24 yaşında 3 Grammy sahibi Samara Joy 19 Nisan'da CRR'de!
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        Avrupa'dan Amerika'ya, dünyanın en prestijli caz festivallerinde ve salonlarında konser veren Samara Joy'a, CRR’deki konserinde; dinamik davulcu Evan Sherman, virtüöz kontrbasçı Felix Moseholm ve yetenekli piyanist Cameron Campbell eşlik edecek.

        1999 doğumlu sanatçı müzik eğitimini 2021 yılında tamamladı. Aynı yıl kendi adını taşıyan ilk albümü ile JazzTimes tarafından En İyi Yeni Sanatçı seçildi.

        Broadway, Inc.'in Porgy ve Bess'in "Summertime" adlı müzik videosunda Women of Color'da yer aldı. Film yönetmeni Regina King bir röportajında onu "Sarah Vaughan ve Ella Fitzgerald’ı kendi bedeninde yaşatıyor gibi görünen genç bir kadın" olarak nitelendirdi.

        GENÇ VE DİNAMİK BİR İKON

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        Ekim 2020 itibarıyla 1,5 milyondan fazla izlenen bir videonun da bulunduğu çok sayıda viral video performansı yayınladı. Bu videolar Kasım 2022 itibarıyla TikTok'ta 200.000 takipçiye ulaştı. Kısmen bu başarının gücüyle, İtalya ve Avusturya'da biletleri tükenen bir dizi konser de dahil olmak üzere Avrupa'yı gezdi. Monterey Caz Festivali, Lincoln Center Summer For The City's Jazz Underground serisi, Winter Jazzfest de dahil olmak üzere ABD’de gerçekleşen en prestijli caz festivallerinde ve konser salonlarında sahne aldı.

        Samara Joy, caz müziğini genç nesiller arasında popüler hale getirme misyonunu üstlenmiş gibi görünüyor. New York Times, Joy için "Caza genç bir dönüş kazandırıyor" diyor.

        KÜLTÜRLERARASI BİR KÖPRÜ

        Samara'nın müziği, kökleri Bronx, New York'ta bulunan zengin bir müzikal mirasa dayanıyor. Gospel müziğinden cazın derinliklerine uzanan bu yolculuk, Samara'nın her performansında hissediliyor.

        Konser biletleri 50-100-165 ve 200 TL kategorilerinde, CRR gişesi ve Biletix’te satışta!

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        #Samara Joy
        #crr
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