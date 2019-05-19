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240 metre yükseklikteki cam terasa çıktı! Millet gülmekten yerlere yattı!

İHA

Malatya'da stres atmak için 240 metre yüksekliğindeki seyir terasına çıkan ve bir anda yükseklik korkusu nükseden yaşlı adamın emekleyerek yürümesi çevresindekileri gülme krizine soktu. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar izlenme rekorları kırdı

cam terasta zor anlar

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Levent Vadisi'ndeki cam zeminli seyir terasında inanılmaz bir olay yaşandı. Amatör bir kameraya da yansıyan o anlarda bin 400 rakımda ve vadi tabanından 240 metre yükseklikte bulunan seyir terasına çıkan yaşlı adamı bir anda yükseklik korkusu tuttu.

ÇELİK KORKULUKLARIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

İHA'da yer alan habere göre adrenalini yükselen yaşlı adam bu sırada yürümekten vazgeçip çelik korkulukların üzerinden emekleyerek terastan çıkmaya çalıştı. Sempatik hareketleri ile çevrede bulunanları gülme krizine sokan yaşlı adam kısa bir çabanın ardından kendini cam terasın dışına taşımayı başardı. Yakını olduğu tahmin edilen bir kişi tarafından çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntüler izlenme rekorları kırdı.

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