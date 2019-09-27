POMEM sınav başvurusu ve PAEM komiser yardımcısı adayı öğrenci alım sınavı başvuru işlemleri ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. İşte detaylar...

POMEM KADIN ÖZEL HAREKET GİRİŞ SINAVI VE PAEM KOMİSER YARDIMCISI ADAYI ÖĞRENCİ ALIMI SINAV BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Ais.pa.edu.tr adresi üzerinden E-Devlet şifreleri ile yapılan, 25.Dönem POMEM (Kadın Özel Harekat) Giriş Sınavı ve 2019-2020 Eğitim – Öğretim Döneminde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (Paem) Müdürlüğü Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımı sınavı işlemleri, sistem üzerindeki başvuru yoğunluğu sebebiyle, 27.09.2019 tarihi 17.00 saatine kadar HALK BANKASI’na başvuru ücreti yatıran adayların, internet üzerinden 29.09.2019 tarihinde saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabileceklerdir.

POMEM SINAV BAŞVURUSU

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