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Dolunay verim alınan zamanları, dünya ananın bereketini ve onunla olan ilişkimizin önemini temsil eder. Bu Dolunay’ın konularını doğru anlamak için, temellerinin atıldığı Yeni Ayı iyi özümsemek gerekir. 9 Eylül’de gerçekleşmiş olan Yeni Ay’da takım çalışmaları, yaratıcılık, amaca odaklanma yargılayıcı olmamak, saflığı ve sadeliği korumak konuları öne çıkmıştı.