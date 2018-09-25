Sabaha karşı Koç burcunda Dolunay gerçekleşti. Peki 25 Eylül Dolunay'ı burçları nasıl etkileyecek? Habertürk astroloji yazarı Bengü Kadakal Karagül, Dolunay'ın burçlara etkilerini kaleme aldı. İşte Dolunay'ın ardından 12 burcun dikkat etmesi gereken konular...
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Sabaha karşı Koç burcunda gerçekleşen Dolunay enerjinin artışına, durağanlıktan harekete geçmek için içsel itilime sebep oluyor. Hedeflerin önceden saptanmış olması önemli, aksi takdirde gelişigüzel, amaçsız işlerle uğraşabiliriz. Ay-Chiron kavuşumu nedeniyle; yoğun arzular, krıgınlıklar, bastırılmış duyguların açığa çıkışı söz konusu olacaktır.
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Kişi kendini pek çok konuda uzman zannedip, boyunu aşan işlere kalkışabilir. Gökyüzünde, arzularla birlikte yeterliklerin öne çıktığı, eksiklerimizle yüzleştiğimiz durumlara işaretler var.
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Dolunay verim alınan zamanları, dünya ananın bereketini ve onunla olan ilişkimizin önemini temsil eder. Bu Dolunay’ın konularını doğru anlamak için, temellerinin atıldığı Yeni Ayı iyi özümsemek gerekir. 9 Eylül’de gerçekleşmiş olan Yeni Ay’da takım çalışmaları, yaratıcılık, amaca odaklanma yargılayıcı olmamak, saflığı ve sadeliği korumak konuları öne çıkmıştı.
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Dolunay’da bu konulardaki girişimler sonuç veriyor. Dolunay’dan önceki gün ve sonraki birkaç gün verim alma imkanı olur. Temeli atılmış sosyal gruplar, takım çalışmaları ortak ideallere yönelebildiyse, sadelik ve saflık korunduysa, sonuç beklenilenin üzerinde verimli olacaktır.
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Yeni Ay’da hedefler sağlıklı konulmadıysa, yönsüzlük, öfke ve tahammülsüzlük Dolunay’da artacaktır. Koç enerjisi yenilenme, bilinenin dışına çıkma, ruhsal aydınlanma konularına vurgu yapıyor.
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Zihin ve kalp birbirine karşıt duruyor. Güdüsel hareketler öne çıkarken, kararsızlık ve yönsüzlük yoğunlaşabilir. Sağduyulu davranmak önemlidir bu dönemde. Koç burcu vücutta başı yönettiği için tansiyona bağlı ağrılar gün boyu sürebilir. Vücut ısısı aniden değişebilir.
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9 EYLÜL YENİ AYINDA ATILAN TOHUMLAR VE 25 EYLÜL DOLUNAYI’NIN BURÇLAR ETKİLERİ
KOÇ
Yeni Ay iş ve üretim imkanları, projeler, sağlık konularına hareket getirmiştir. Verimli takım çalışması yapabildiyseniz Dolunay'da sonuç beklenenin üstünde gelişir. Dolunay becerilerinizi yaşam enerjinizi öne çıkaracak. İnatçı ve bildiğini yapan tahammülsüz tavırlar öfke ile sonuçlanır. Sağlığınızı bozar.
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BOĞA
Yeni Ay yaratıcılık, aşk, sanat, talih konularını harekete geçirmişti. Üretim yapıp saflığı koruduysanız, sade olanı tercih ettiyseniz şimdi sizler için huzur zamanı. Dolunay yaratıcılığınızı öne çıkaracak, fikirlerinizi nesnel kılacaktır. Tembellik edip yaratım içinde olmadıysanız Dolunay’da sizi harekete geçirici zorunlu durumlar, olacaktır.
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İKİZLER
Yeni Ay eviniz, aileniz, huzur bulduğunuz alanlarda düzen ve üretime dayalı başlangıçlar getirmiştir. Sade olanı seçip, koşulları zorlamadıysanız, huzur bulduğunuz alanlarda yeni fikirler ürettiyseniz Dolunay bu fikirlerin sosyal mecralarda duyulmasını sağlayacaktır. Kafa karışıklığı, detayda boğulmak eleştirilere maruz kalmanıza neden olur.
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YENGEÇ
Yeni Ay yakın çevre ve akrabalar, kısa yolculuklar, taşınmalar veya yeni öğrenim alanlarına hareket getirmiştir. Fikirler o dönem gün yüzüne çıktıysa Dolunay’da faaliyet gerçekleşebilir. Aksi durumda, kendiniz için hedef koymanın ve yaşamda ilerlemenin önemini hatırlatan ani olayla olabilir.
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ASLAN
Yeni Ay finansal konuların planlanması, hayatın pek çok alanında üretim yapmak ve ataleti atmak için olanak sağlamıştı. Planlama yapıldıysa Dolunay’da verim alınmaya başlanır. Üretim kazanca dönüşür. Aksi durumda suçlu arama, öfke açığa çıkacaktır. Hukuki konular, uluslarası işlerde aksamalar olabilir.
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BAŞAK
Yeni Ay bireysel hedefler ve ihtiyaçların tespit edilmesine olanak sağlamıştı. İhtiyaçlar tespit edildiyse imkanlar Dolunay’da gerçekleşir. Yenilenme, yaşam enerjisinde artış ve kriz yönetiminde başarı getirir. Dolunay ani gelişecek olaylar, tedbirsizlik nedediyle gelişen aksilikler getirebilir, kendinize ve etrafınıza tolerans gösterin.
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TERAZİ
Yeni Ay bilinçaltı, gizli konular, sırlar şifa konularını harekete geçirmiş. Adil davranıp ortak amaçları gözettiyseniz sırlar sizde saklı kalır. Ancak hakka aykırı durumlar ifşa olabilir. Dolunay ilişkiler alanınızda gerçekleşiyor. Gün boyu temkinli olmakta fayda var.
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AKREP
Yeni Ay sosyal çevre, işten gelen gelir, ortak idealler için çalışma konularını harekete geçirmiş. Ortak amaçlar doğrultusunda çalışma imkanınız olduysa şimdi verim zamanı. Proje sonuç ve hatta gelir verebilir. Dolunay iş, rutinler, birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili alana hareket getiriyor. Öfkeden kaçınmakta fayda var.
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YAY
Yeni Ay kariyer imkanları, yeni iş olanakları ve yetenekleri geliştirici fırsatlar getirmiştir. Hedeften sapmadıysanız, yeterliliklerinizi doğru değerlendirdiyseniz Dolunay işi getirecektir. Aksi durumda öfke, kabına sığamama halleri açığa çıkar.
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OĞLAK
Yeni Ay yurtdışı, yükseköğrenim, hukuki konularda başlangıçlar getirmiştir. Hedefler doğru tespit edildi ve eksikler giderildiyse Dolunay’da verim alıp programları gerçekleştirebilirsiniz. Aksi durumda yeni sabır sınavları, ani gelişen krizler olabilir.
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KOVA
Yeni Ay hayatınıza yaratıcılık, yenilenme dönüşüm imkanları getirmiştir. İş konularında hareket söz konusu olmuştur. İmkanları değerlendirdiyseniz finansal rahatlık yeni projeler hızla devreye girecektir. Bildiğinizi yapmakta ısrar ettiyseniz ve yeniliğe direndiyseniz dolunay hedefleri gözden geçirmek için sizi zorlayacaktır.
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BALIK
Yeni Ay ilişkiler, yeni başlangıçlar, anlaşmalar konularında imkanlar getirmiştir. Çekingenliği bırakıp hayatın içine aktıysanız Dolunayda finansal destekler, üretim imkanları elde edersiniz. Aksi durumda beklemede kalma, yetersizlik duygusu, gelir gider dengesini koruyamama söz konusu olur.
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