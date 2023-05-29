Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 25 Kasım Hangi Burç? 25 Kasım Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

25 Kasım hangi burç? 25 Kasım burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

25 Kasım burcu olan kişiler genellikle neşeli, enerjik ve dışa dönük bireylerdir. Hayata olumlu bir bakış açısına sahiptirler ve genellikle etraflarındaki insanlara pozitif enerji yaymaktan hoşlanırlar. Maceraları seven ve yeni deneyimlere açık olan bu kişiler, sınırlarını zorlamaktan çekinmezler. Peki, 25 Kasım hangi burç? 25 Kasım burcu ne? 25 Kasım yükseleni nedir?

25 Kasım Hangi Burç? 25 Kasım Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

25 Kasım burcu özelliklerine göre bu kişiler Yay burcuna aittir. Yay burcu insanları genellikle dürüst, doğal ve açık sözlüdür. Fikirlerini samimi bir şekilde ifade ederler ve çevreleriyle iletişim kurmaktan keyif alırlar. Aynı zamanda cesur ve kararlıdırlar, hedeflerine ulaşmak için azimle çalışırlar. Bu burcun insanları genellikle iyimser ve iyilikseverdir. Başkalarına yardım etmekten ve paylaşmaktan hoşlanırlar. Yaratıcılıkları ve geniş düşünme yetenekleriyle dikkat çekerler. Ancak her bireyin kişisel özellikleri ve karakteri farklı olduğu için, sadece burç özelliklerine dayanarak tam bir kişilik analizi yapmak mümkün değildir. Her bireyin kendine özgü özellikleri ve deneyimleri vardır.

25 Kasım Burcu Erkeği

25 Kasım burcu erkeği, eşsiz bir kombinasyon olan Yay burcunun özelliklerini taşıyan bir kişiliğe sahiptir. Bu erkekler, yaşama coşku ve enerji katan bir ateş enerjisiyle doludur. Macera ruhları ve özgürlük tutkularıyla tanınan 25 Kasım burcu erkeği, sınırlarını zorlamaktan ve yeni deneyimlere atılmaktan korkmaz. Kendilerini keşfetmek için farklı yerler keşfetmek, farklı kültürlerle etkileşimde bulunmak ve yeni bilgiler edinmek onların doğasında vardır. Bu erkekler, pozitif bir bakış açısına sahiptirler ve genellikle etraflarındaki insanları olumlu enerjileriyle etkilerler. İyimserlikleri ve neşeli tavırlarıyla, etraflarına mutluluk ve coşku yayabilirler. Yay burcu erkeği, dürüst, doğal ve açık sözlüdür. İnsanlarla samimi bir şekilde iletişim kurmayı severler ve düşüncelerini cesurca ifade ederler. Kendi görüşlerine ve değerlerine sadık kalarak, özgünlüklerini korurlar.

25 Kasım Burcu Kadını

25 Kasım burcu kadını, Yay burcunun etkilerini taşıyan bir kişiliğe sahiptir. Maceraperest, özgür ruhlu ve pozitif bir yapıya sahip olan bu kadınlar, enerjik ve neşeli bir tavırla hayatlarını sürdürürler. 25 Kasım burcu kadını, hayata iyimser bir bakış açısıyla yaklaşır. Olumsuzluklara karşı dirençli olup her zaman bir çıkış yolu bulma yeteneğine sahiptir. Kendi içindeki ateş enerjisiyle etraflarındaki insanlara ilham verir ve pozitif bir atmosfer yaratır. Yay burcu kadınları, özgürlüklerine düşkündür ve kendilerini sınırlamaktan hoşlanmazlar. Yeni deneyimlere açık olup, farklı kültürleri keşfetmek ve yeni bilgiler edinmek için heveslidirler. Macera ve keşif arzularıyla dünyayı gezmekten büyük keyif alırlar.

25 Kasım Yükseleni Nedir?

25 Kasım burcu yorumuna göre bu kişilerin yükselen burcu, doğum saati ve konumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Yükselen burç, kişinin doğum anında doğu ufkunda yükselen burç işaretidir ve kişinin dış dünyaya nasıl göründüğünü, davranışlarını ve genel kişilik özelliklerini etkiler. Bu nedenle, doğru yükselen burcu belirlemek için doğum saati ve konumun tam olarak bilinmesi gerekmektedir. Yükselen burç, kişinin astrolojik haritasının önemli bir parçasıdır ve tam bir kişilik analizi için bu bilginin doğru bir şekilde hesaplanması önemlidir. Eğer doğum saati ve konum bilgileriniz varsa bir astrolog veya astroloji uzmanı tarafından yükselen burcunuzu belirlemek için yardım alabilirsiniz.

25 Kasım'da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

25 Kasım'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibidir.

  • Reşat Nuri Güntekin
  • Asuman Korad
  • Yıldırım Gencer
  • Göksel
  • Memet Ali Alabora
  • Serkan Keskin
  • Dilşad Şimşek
  • Gizem Girişmen
  • Sevgi Uzun

25 Kasım'da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

25 Kasım'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Caterina Cornaro
  • Henrietta Maria
  • Bragançalı Catherine
  • Noel Neill
  • Mauno Koivisto
  • Gabriele Oriali
  • Charles Kennedy
  • Clint Mathis
  • Xabi Alonso
ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

24 Ağustos Hangi Burç? 24 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 24 Ağustos hangi burç?
31 Ağustos Hangi Burç? 31 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 31 Ağustos hangi burç?
30 Ağustos Hangi Burç? 30 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 30 Ağustos hangi burç?
29 Ağustos Hangi Burç? 29 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 29 Ağustos hangi burç?
Giray İsminin Anlamı Nedir? Giray İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Giray isminin anlamı nedir?
Gökalp İsminin Anlamı Nedir? Gökalp İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Gökalp isminin anlamı nedir?
Gökçen İsminin Anlamı Nedir? Gökçen İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Gökçen isminin anlamı nedir?
Kürşat İsminin Anlamı Nedir? Kürşat İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Kürşat isminin anlamı nedir?
Kayla İsminin Anlamı Nedir? Kayla İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Kayla isminin anlamı nedir?
İsra İsminin Anlamı Nedir? İsra İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM İsra isminin anlamı nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.