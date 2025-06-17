Nihal Candan, 25 kiloya düştü

ANOREKSİYA NERVOZA

Anoreksiya nervoza, kişinin aşırı zayıflama isteğiyle yemek yemeyi reddettiği ciddi bir yeme bozukluğudur. Genetik, psikolojik ve çevresel faktörler hastalığın gelişiminde rol oynar. Genellikle ergenlik döneminde başlar ve kadınlarda daha yaygındır. Anoreksiya belirtileri arasında aşırı kilo kaybı, beden algısında bozulma ve adet düzensizlikleri bulunur. Anoreksiya ve bulimia farkı ise yeme davranışlarında yatmaktadır; anoreksiyada kısıtlama, bulimiada aşırı yeme ve kusma görülür. Tedavi sürecinde kilo alımı sağlanır ve psikoterapi uygulanır.