25 METREKÜP DOĞALGAZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İGDAŞ’nin sitesinde yer alan abone doğalgaz satış fiyatı 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4638 TL iken 1 metreküp doğalgaz ise 4,63 TL'ye denk geliyor. 25 metreküp doğalgaz fiyatı ise 115 TL ile 120 TL arasında bir meblağaya denk geliyor.

151.75 LİRA VATANDAŞIN CEBİNDE KALACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğu göz önüne alındığında yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olacak ve vatandaşlardan aylık 151.75 lira alınmayacak. Bir yıllık dönemde ise ücretsiz doğalgaz bedeli bin 821 lira oalcak.