İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Nisan Pazartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında 2 ilçede su kesintisi meydana geleceğini duyurdu. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 25 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.04.2022 08:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mareşal Çakmak Mah,Güneştepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.04.2022 09:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
25 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,57
YORUMLAR