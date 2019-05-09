Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 14 Temmuz 2017'de tabancasını temizlerken, silahın ateş almasıyla başından yaralanan ve yakınlarınca hastaneye götürülen Ahmet Öz, doktorların çabasıyla yaşama döndürüldü; ancak bitkisel hayata girdi. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 4 ay tedavi olan Öz, yapılacak çok fazla bir şey olmadığı belirtilerek, ekim ayında evine gönderildi. Evde eşi Müzeyyen Öz tarafından yemeği verilen ve bakımı yapılan Ahmet Öz için Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nce yüzde 99 engelli raporu verildi. Eşi Müzeyyen Öz, 15 Mart 2018'de Ahmet Öz'e vasi atandı.



KARŞILIKSIZ ÇEKTEN DAVALAR AÇILDI



DHA'da yer alan habere göre Manavgat'ta yem ve gübre bayisi olan Ahmet Öz'ün çocukları Üveys Yasin Öz (20) ve Ümmügülsüm Evren (24),babalarının tedavisiyle ilgilenmekten işlerini takip edemedi. Bir süre sonra Ahmet Öz hakkında, kestiği çeklerin ödenmemesi sonucu alacaklılar tarafından 'karşılıksız çek kesmek' suçundan davalar açıldı. Eşi ve çocukları, Manavgat'ta açılan dava dosyalarına Ahmet Öz'ün sağlık raporunu sundu. Rapor üzerine Manavgat'taki davalar durdurulurken, Ahmet Öz'ün mal varlıklarına haciz konuldu.



2.5 YILLIK CEZASI BOYUNCA HASTANEDE TUTULACAK



Ahmet Öz hakkında, 160 bin liralık borç nedeniyle Alanya'da 1, Konya'da 2 ayrı 'karşılıksız çek' davası daha açıldı. Aile bireyleri, bu davalardan haberdar olmadığı için davalara katılamadı ve Ahmet Öz'ün sağlık raporunu da sunamadı. Devam eden davalar sonucunda ilgili kanun uyarınca Öz'e, ana borcu olan 160 bin lirayı ödemediği gerekçesiyle ayrıca 160 bin liralık adli para cezası verildi. Öz ve ailesi karardan haberdar olmadığı için borcu ödeyemedi. Sonrasında icra mahkemeleri adli para cezasını 2.5 yıl hapis cezasına çevirdi. Ahmet Öz'ün Alanya ve Konya'daki alacaklılarına olan 160 bin liralık borcu ise kaldı. Hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Öz için çarşamba günü jandarma ekiplerince evinde tutuklama prosedürü uygulandı. Öz, durumu seyahat etmesine engel olduğu için çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Ahmet Öz, 2.5 yıllık cezası boyunca hastanede tutulacak.

"BÜTÜN İHTİYACINI BEN KARŞILIYORDUM"



Eşinin bitkisel hayata girmesinden sonra çok zor günler geçirdiklerini dile getiren Müzeyyen Öz (52),"Her ihtiyacını ben görüyordum. Mamasını veriyordum, suyunu veriyordum. Söylemesi ayıp, altını temizliyordum. Her şeyini yapıyordum. Bütün ihtiyacını ben karşılıyordum. Konuşamıyordu. Bildiğimiz gibi yapıyorduk. 'Elini kaldır' desek kaldırmıyor, dediğimize tepki vermiyor ki. Sadece biz kendi bildiğimize göre yapıyorduk. Onun bir şey bildiği yok yani hiçbir şey anlamıyor" dedi.