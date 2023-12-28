Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 27 bin sözleşmeli personel alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        27 bin sözleşmeli personel alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımının ne zaman yapılacağı, Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından vatandaşların gündeminde yer aldı. Konuyla ilgili araştırılan: "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 19:09 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yeni yılda 27 bin personel istihdam edilecek. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

        2

        27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

        3

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli alımı başvuru tarihleri netlik kazanmadı. Tarihler açıklandığı zaman haberimizin içeriği güncellenecektir.

        4

        SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL KADRO DAĞILIMI

        • Diyetisyen - 1
        • Ebe - 9
        • Hemşire - 2
        • Sağlık Memuru - 25
        • Sağlık Teknikeri - 1
        • Tabip - 3 bin 498
        • Uzman Tabip - 23 bin 464
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        445 emniyet mensubu açığa alındı
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        Sigarada yeni düzen
        Sigarada yeni düzen
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        Ankara'da kadın cinayeti! Fail bu kez kayınpeder
        Ankara'da kadın cinayeti! Fail bu kez kayınpeder
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        Kayıp kadının cansız bedeni toprağa gömülü bulundu!
        Kayıp kadının cansız bedeni toprağa gömülü bulundu!
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Nepal'deki uçak kazasının nedeni belli oldu
        Nepal'deki uçak kazasının nedeni belli oldu
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?