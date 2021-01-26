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27. Dönem POMEM polis alımı ne zaman? Polis alımı sınavı ne zaman 2021

27. Dönem POMEM polis alımı başvuruları tamamlandı. Başvurusu onaylanan adaylar ön sağlık kontrolü aşamasıyla sürece başlayacak. Peki, POMEM polislik sınavı ne zaman?

27. Dönem POMEM polis alımı ne zaman? Polis alımı sınavı ne zaman 2021

27. Dönem POMEM polislik sınavı ne zaman? Soruları adaylar tarafından merak konusu oldu. Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı tarihini resmi internet sayfasından duyurdu.

27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır.

Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

27. dönem POMEM sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı fakat sınav haftasından bir kaç gün önce yayınlanabiliyor. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NEDİR?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

POLİSLİK SINAVLARI NASIL OLUCAK?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

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