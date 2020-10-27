Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 363.999'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 9.874 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

27 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

26 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 91 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 69 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1573 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 313 bin 93'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673'e ulaştı. Hasta sayısı 359 bin 784, vefat sayısı 9 bin 727, ağır hasta sayısı 1699, aktif hasta sayısı 36 bin 964 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgına yönelik yeni tedbirleri duyururken, son imzaladığı kararnameyle tüm restoran, bar, kafe ve dondurmacıların 18.00’de kapanacağını ancak evlere servis yapabileceğini söyledi. Başbakan, tüm spor salonları, yüzme havuzları, oyun salonlarının, estetik merkezlerinin kapatıldığını bildirdi.

Salgında 1 milyonu aşan vaka sayılarının her geçen gün hızla arttığı İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kanarya Adaları dışında ulusal çapta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Başbakan Pedro Sanchez başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi önlemi içeren OHAL kararı aldı.

Libya'da 1639 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen 6 futbolcuda Kovid-19 tespit edildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını söyledi.

Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin'in, salgınla daha iyi mücadele edilmesi için Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a sunduğu olağanüstü hal (OHAL) teklifi kabul edilmedi.

Sri Lanka'nın en büyük balık pazarında çarşambadan bu yana tespit edilen vakaların sayısının 900'e yükselmesi üzerine bir balıkçılık limanı daha kapatıldı.

Endonezya'da Bali eyaletine bağlı Badung bölgesindeki bir hapishanede 106 mahkumun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.