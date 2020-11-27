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HaberlerGündemHava Durumu27 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak? 27 Kasım denizlerde hava nasıl? 27 Kasım 2020 detaylı hava durumu tah
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27 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak? 27 Kasım denizlerde hava nasıl? 27 Kasım 2020 detaylı hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Kasım 2020 tarihine ilişkin hava sıcaklıklarını ve yağış beklentisini açıkladı. Meteoroloji'ye göre Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, 27 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak? 27 Kasım 2020 detaylı hava durumu tahmini

27 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak? 27 Kasım denizlerde hava nasıl? 27 Kasım 2020 detaylı hava durumu tah

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Hataya çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte , yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30) yer yer 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) batısı yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Karadeniz yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu açık gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa),sabah saatlerinde kuzeydoğudan güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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