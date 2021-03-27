Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

27 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son Dakika Türkiye corona virüs vaka sayısı ve hasta sayısı!

Koronavirüs salgınında yükseliş devam ediyor. 30 bin vaka sayısı sınırına yaklaşılan salgında son durum bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. Merakla beklenen yeni tablo öncesi son durumu ve yaşananları haberimizde bulabilirsiniz...

27 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son Dakika Türkiye corona virüs vaka sayısı ve hasta sayısı!

Ülkemizde şimdiye dek 3 milyondan fazla vatandaşımızı etkileyen koronavirüs salgınında vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Vatandaşların konuyla ilgili olarak gözü kulağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da. Merakla beklenen 27 Mart koronavirüs tablosu ise 20:00 sularında erişime açılacak...

26 MART COVID-19 TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1253 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 20 bin 208 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 433 bin 913'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 149 bin 94, vefat sayısı 30 bin 772, ağır hasta sayısı 1810 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 13-19 MART

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

25 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

25 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1790 oldu, 19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla Kovid-19 vakasına rastlandı. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalganın başladığını, durumun endişe verici olduğunu söyledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "Avrupa'da aşı üretimini artırmak ve bunların üye ülkelere dağıtımını geliştirmek kesinlikle hayati önem taşıyor. Bu bizim ana önceliğimiz" ifadesini kullandı

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'dan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilen ülke Meksika'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini aştı

Çin'in günlük koronavirüs aşısı üretiminin 5 milyona doza ulaştığı aktarıldı

Tunus, Çin'den 200 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı teslim aldı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akraba evliliği düşüyor
SAĞLIKAkraba evliliği düşüyor
Balon balığı zehri, ağrı kesici ilaca dönüşüyor
SAĞLIKÖlümcül zehir ilaca dönüşecek
FARE PANİĞİ | Son dakika: Varyant virüste korkutan fare gelişmesi - Haberler
SAĞLIKVaryant virüste korkutan fare gelişmesi
'Pandemi döneminde çocukların öfke davranışları arttı' - Haberler
SAĞLIK'Pandemi döneminde çocukların öfke davranışları ...
"TEK AŞI" Son dakika: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronayı engelleyecek aşıyı açıkladı
SAĞLIKProf. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Bulaşı engelleyecek tek aşı. ...
Covid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor
SAĞLIKCovid-19 salgınında doğru beslenmek önemli
Çocuklarla ilgili korkutan açıklama! Elektronik ortama aşırı maruz kalmak epilepsi riskini artırabilir
SAĞLIKÇocuklarla ilgili korkutan açıklama!
DSÖ'den o meslek grubuna 'öncelik verilsin' çağrısı - Haberler
SAĞLIKDSÖ: Aşıda o meslek grubuna öncelik verilsin
'Bu hastalığın hafifi bile çok yıpratıcı'
SAĞLIK'Bu hastalığın hafifi bile çok yıpratıcı'
ŞÜPHELİ TEKLİF| Son dakika! DSÖ uyardı: Birçok kuruluşa ve bakanlıklara...
SAĞLIKDSÖ uyardı! Birçok kuruluşa ve bakanlıklara şüpheli teklifler. ...