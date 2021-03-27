Ülkemizde şimdiye dek 3 milyondan fazla vatandaşımızı etkileyen koronavirüs salgınında vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Vatandaşların konuyla ilgili olarak gözü kulağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da. Merakla beklenen 27 Mart koronavirüs tablosu ise 20:00 sularında erişime açılacak...

26 MART COVID-19 TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1253 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 20 bin 208 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 433 bin 913'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 149 bin 94, vefat sayısı 30 bin 772, ağır hasta sayısı 1810 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 13-19 MART

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25 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

25 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1790 oldu, 19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla Kovid-19 vakasına rastlandı. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalganın başladığını, durumun endişe verici olduğunu söyledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "Avrupa'da aşı üretimini artırmak ve bunların üye ülkelere dağıtımını geliştirmek kesinlikle hayati önem taşıyor. Bu bizim ana önceliğimiz" ifadesini kullandı

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'dan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilen ülke Meksika'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini aştı

Çin'in günlük koronavirüs aşısı üretiminin 5 milyona doza ulaştığı aktarıldı

Tunus, Çin'den 200 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı teslim aldı.