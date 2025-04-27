27 Nisan Pazar TV yayın akışı listesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Bugün televizyonda neler var sorusu yanıt aramaya başladı. 27 Nisan 2025 TV yayın akışı, bugün kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından kontrol ediliyor. Gündüzden akşam kuşağına kadar ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar merak ediliyor. Peki, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 27 Nisan Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...
Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların günlük yayın akışları ile belli oluyor. Bugünü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler 27 Nisan 2025 TV yayın akışı listesini inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 27 Nisan Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 İyi Aile Çocuğu
14:45 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:30 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kral Kaybederse
02:00 Sefirin Kızı
04:00 Türk Müziği
05:00 Kiralık Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
16:30 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
22:30 Kod Adı Londra
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:30 5N1K
05:00 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
15:30 Sustalı Ceylan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Beni Böyle Sev
08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Türk Sineması "Yeni Hayat"
16:00 Trendyol 1. Lig Futbol Karşılaşması 36. Hafta "Sakaryaspor-Erzurumspor"
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:30 Gönül Dağı
03:50 Beni Böyle Sev
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:30 Kızıl Goncalar
02:15 Şahane Hayatım
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 İşte Benim Stilim
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
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