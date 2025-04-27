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        Haberler Bilgi Magazin 27 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL || Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        27 Nisan Pazar TV yayın akışı listesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün televizyonda neler var sorusu yanıt aramaya başladı. 27 Nisan 2025 TV yayın akışı, bugün kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından kontrol ediliyor. Gündüzden akşam kuşağına kadar ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar merak ediliyor. Peki, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 27 Nisan Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:19
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        1

        Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların günlük yayın akışları ile belli oluyor. Bugünü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler 27 Nisan 2025 TV yayın akışı listesini inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 27 Nisan Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kızılcık Şerbeti

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 İyi Aile Çocuğu

        14:45 Deha

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Deha

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:30 Bahar

        04:30 Deha

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Sahipsizler

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Kral Kaybederse

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        23:30 Kral Kaybederse

        02:00 Sefirin Kızı

        04:00 Türk Müziği

        05:00 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 İnci Taneleri

        16:30 Eşref Rüya

        18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

        22:30 Kod Adı Londra

        00:15 Arka Sokaklar

        02:45 Yargı

        04:30 5N1K

        05:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Can Borcu

        15:30 Sustalı Ceylan

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kardelenler

        00:20 Kuruluş Osman

        03:00 Can Borcu

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:20 Beni Böyle Sev

        08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Türk Sineması "Yeni Hayat"

        16:00 Trendyol 1. Lig Futbol Karşılaşması 36. Hafta "Sakaryaspor-Erzurumspor"

        17:30 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat

        00:15 3'te 3

        01:30 Gönül Dağı

        03:50 Beni Böyle Sev

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13:00 Kızıl Goncalar

        16:00 Hudutsuz Sevda

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        23:30 Kızıl Goncalar

        02:15 Şahane Hayatım

        03:45 Her Yerde Sen

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:00 Dizi

        08:00 Oynat Bakalım

        09:00 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 İşte Benim Stilim

        16:30 Survivor Panorama

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

        27 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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