27 Nisan ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?
Yazın yaklaşmasıyla birlikte, başkent Ankara'da yaşayan vatandaşların en çok takip ettiği konuların başında barajlardaki su miktarı geliyor. Peki, 27 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...
ASKİ 27 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 27 Nisan 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 41.49 seviyesinde yer aldı.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: Yüzde 77,07
Çamlıdere Barajı: Yüzde 35,38
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 70,02
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 76,12
Kargalı Barajı: Yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 62,10
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 33,00
Peçenek Barajı: Yüzde 27,48
Türkşerefli Barajı: Yüzde 6,35