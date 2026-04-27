Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 27 Nisan ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        Yazın yaklaşmasıyla birlikte, başkent Ankara'da yaşayan vatandaşların en çok takip ettiği konuların başında barajlardaki su miktarı geliyor. Peki, 27 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 09:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Ankara’da yaşayanların gündeminde barajlardaki doluluk oranları ilk sıralarda yer alıyor. Peki, önümüzdeki sıcak aylarda su kesintisi yaşanmadan sorunsuz bir yaz geçirmek mümkün olacak mı? İşte 27 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranları...

        2

        ASKİ 27 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 27 Nisan 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 41.49 seviyesinde yer aldı.

        3

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 77,07

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 35,38

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 70,02

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 76,12

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 62,10

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 33,00

        Peçenek Barajı: Yüzde 27,48

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 6,35

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
