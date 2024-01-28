27 Ocak reyting sonuçları: Güldür Güldür Show, İnci Taneleri (TKR) Kardeşlerim ve Gönül Dağı! Reyting sonuçları AB ve total sıralaması

27 Ocak reyting sonuçları: Güldür Güldür Show, İnci Taneleri (TKR) Kardeşlerim ve Gönül Dağı! Reyting sonuçları AB ve total sıralaması

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Reyting sonuçları 27 Ocak Cumartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cumartesi akşamı ekrana gelen Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı rakiplerini zorladı. İnci Taneleri ise tekrar bölümüyle yarışta Cumartesi günü de yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 27 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama: