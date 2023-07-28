27 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! AB ve total reyting sıralaması: Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster

27 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! AB ve total reyting sıralaması: Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster

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27 Temmuz Perşembe günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Reyting sıralamasında Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar ilk onluk sıralamada öne çıktı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 27 Temmuz reyting sonuçları: