27 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 27 Temmuz Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte, AB ve total reyting sıralamasında ilk ona giren yapımlar...
27 Temmuz Perşembe günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Reyting sıralamasında Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar ilk onluk sıralamada öne çıktı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 27 Temmuz reyting sonuçları:
27 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 KENDI DUSEN AGLAMAZ
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
3 YA COK SEVERSEN
4 FOX ANA HABER
5 KANAL D ANA HABER
6 SHOW ANA HABER
7 KENDI DUSEN AGLAMAZ (OZET)
8 SICAK GELISME
9 SAHTE BALAYI (T.S)
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER
27 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
2 KANAL D ANA HABER
3 KENDI DUSEN AGLAMAZ
4 SICAK GELISME
5 YA COK SEVERSEN
6 FOX ANA HABER
7 YA COK SEVERSEN (OZET)
8 ASK-I MEMNU (TKR)
9 SHOW ANA HABER
10 SAHTE BALAYI (T.S)