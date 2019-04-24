Birleşik Arap Emirlikleri'nden Munira Abdulla 1991 yılında oğlunu okula götürdüğü aracın kaza yapmasının ardından beyninde meydana gelen hasarlar sebebiyle komaya girdi.
New York Post'ta yer alan habere göre; doktorlar, Abdulla'nın asla uyanmayacağı konusunda ailesine bilgi verdi. Uzun yıllar durumunda bir değişiklik olmayan Abdulla 27 yıl sonra uyandı.
Abdulla'nın kaza gerçekleştiğinde 4 yaşında olan oğlu Omar şimdi 32 yaşında. Omar, annesi için "Umudumu hiç kaybetmedim, bir gün uyanacağını biliyordum" dedi.
2017 yılında Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin sağladığı bir fonla aile, Munira Abdulla'yı Almanya'ya götürdü. Tedavi altına alınan Abdulla, bazı ameliyatlar geçirdi. Hareketsizlik sebebiyle kısalan kol ve bacak kasları tedavi edildi, beyinsel durumu için de birtakım ilaç tedavisi uygulandı.
1 yıl sonra hastane odasında hastane yetkilileriyle tartışan Omar, o sırada annesinden tuhaf sesler çıktığını duyduğunu söyledi. Hemen doktorları çağırdıklarını belirten Omar, annesinin durumunun normal olduğunun söylendiğini belirtti.
"3 gün sonra birinin ismimi söylediğini duydum ve uyandım" diyen Omar, "İsmimi söyleyen kişi annemdi. Mutluluktan havalara uçtum. Yıllardır bu anın hayalini kuruyordum ve uyanınca ilk söylediği şey ismim oldu" dedi.
Omar, odada yaşanan tartışmanın annesinin kendisinin tehlikede olduğunu hissettirdiğini, bunun da Munira Abdulla'da şok etkisi yarattığını ve uyanmasında bunun tetikleyici olduğunu söyledi.
27 yıl sonra komadan uyanan Munira Abdulla, şimdi daha fazla tepki vermeye başladı. Kısa konuşmalar yapabilen Abdulla, Abu Dabi'de kaslarını güçlendirmek ve duruşunu düzeltmek için fizik tedavi ve rehabilitasyon görüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.