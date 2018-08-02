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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen 2 bin 700 yıllık Van Kalesi, Türkiye ve dünyanın bir çok yerinden binlerce turiste, Urartular'dan günümüze uzanan tarihe tanıklık etme imkanı sunuyor. AA'nın haberine göre Urartu Kralı 1. Sardur tarafından M.Ö. 840-825 yıllarında Van Gölü kıyısına inşa edilen ve Urartular'ın 250 yıllık hakimiyetinin izlerini taşıyan kale, görkemli yapısı ve günümüze ulaşan tarihi eserleriyle yerli ve yabancı binlerce turistin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.