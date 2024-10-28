29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 28 Ekim gününde bankaların mesai saatleri ve çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki, 28 Ekim bugün bankalar çalışıyor mu kapalı mı? İşte, detaylar...