28 Ekim'de bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar bugün hizmet veriyor mu?
Bankada işleri olan vatandaşlar 28 Ekim'de bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle bugün bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. İşte, 28 Ekim 2024 kamu ve özel bankaların mesai saatleri...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 28 Ekim gününde bankaların mesai saatleri ve çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki, 28 Ekim bugün bankalar çalışıyor mu kapalı mı? İşte, detaylar...
28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil olarak sayılıyor. 29 Ekim tatili, 28 Ekim öğle saatlerinde başlıyor. Yani 28 Ekim öğleden sonra kamu kurum kuruluşları için resmi tatil olacak ancak öğlene kadar mesai devam edecek.
28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Kamu ve özel bankalar, resmi tatillerde hizmet vermiyor. Buna göre; bankalar bugün öğlene (Saat: 12.30) kadar açık olacak ancak öğleden sonra hizmet vermeyecek.