28 Ekim hastaneler açık mı? 28 Ekim Pazartesi hastaneler tatil mi, acil servisler çalışıyor mu?

ECZANELER 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi tatil olacak. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2024 günü mesai yarım gün olacak. Eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arası hizmet verecek. Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczanelerimiz açık olacak ve diğer eczanelerimiz kapalı olacaktır.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bir gün öncesi olan 28 Ekim tarihi yarım gün olarak kabul edilmektedir.

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar.

28 Ekim günü saat 13.00’dan itibaren bankalar, okullar, bankalar, sağlık ocakları ve diğer kamu kurumları öğleden sonra kapalı olacak.