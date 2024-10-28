KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2024

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerine son olarak Ağustos ayında zam yapıldı.

KGM’nin X hesabından yapılan paylaşımda, "KGM ve Yap-İşlet-Devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir." denildi.