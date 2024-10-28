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        Haberler Bilgi Gündem 28 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2024? 28 Ekim Pazartesi bugün Avrasya Tüneli, FSM, 15 Temmuz, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara bedava mı, ücretsiz mi?

        28 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 28 Ekim Pazartesi bugün köprü ve otoyollar bedava mı, ücretli mi, ücretsiz mi?

        28 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangi yollar ücretsiz merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu olan 29 Ekim, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kutlanacak. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Bu sebeple Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi köprülerden ücret alınıp alınmadığı araştırılıyor. Peki 28 Ekim Pazartesi bugün Avrasya Tüneli, FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı, ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 07:01 Güncelleme: 28.10.2024 - 07:12
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        Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşkuyla karşılanacak. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Bu sebeple 28 Ekim köprü ve otoyollar ücretli mi ücretsiz mi olacak merak ediliyor. Peki, 28 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangi yollar ücretsiz? 28 Ekim Pazartesi bugün Avrasya Tüneli, FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı, ücretsiz mi? İşte detaylar…

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        28 EKİM KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

        Cumhuriyet Bayramı'ndan bir önceki gün olan 28 Ekim'de köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan köprüler, genellikle resmi tatillerde ücretsiz oluyor. Ücretsiz geçiş hakkı, yap-işlet-devret projeleri haricindeki köprü ve otoyollarda geçerli oluyor.

        Ancak 28 Ekim Pazartesi günü köprü ve otoyollar ücretsiz olmayacak.

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        KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2024

        Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerine son olarak Ağustos ayında zam yapıldı.

        KGM’nin X hesabından yapılan paylaşımda, "KGM ve Yap-İşlet-Devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir." denildi.

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        15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 24 liradan 33 liraya,

        1915 Çanakkale Köprüsü 419 liradan 585 liraya,

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 49 liradan 70 liraya,

        Osmangazi Köprüsü ise 399 liradan 555 liraya yükseldi.

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        YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ KAPSAMINDAKİ KÖPRÜLER

        Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi Ve Bağlantı Yolları D Hil)

        Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü D Hil) Odayeri – Paşaköy Kesimi

        Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kınalı - Odayeri Kesimi

        Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kurtköy - Akyazı Kesimi

        Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Malkara - Çanakkale Kesimi

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        Ankara - Niğde Otoyolu

        Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu

        Aydın - Denizli Otoyolu

        Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Nakkaş - Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil)

        Çeşmeli-Erdemli - Silifke - Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli - Kızkalesi Kesimi

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