Dünün reyting sonuçları açıklandı! 28 Şubat 2026 AB ve Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti?
28 Şubat 2026 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Kanal D'de Güller ve Günahlar, Star TV'de Ejderham ve Ben, atv'de Cennetin Krallığı filmi ekranlara geldi. Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, TV8'de ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümleriyle izleyiciyle buluştu. Show TV'de Güldür Güldür Show ve TRT 1'de Gönül Dağı yayımlandı. İşte AB ve Total sıralaması ile 28 Şubat 2026 reyting sonuçları haberimizde...
AB ve Total kategorilerinde hangi yapımın zirveye yerleştiği merak edilirken, resmi reyting listeleri açıklandı. Dün akşam televizyon ekranlarında Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı dizilerinin yeni bölümü yayınlandı. Diğer kanallarda ise Ejderham ve Ben, Cennetin Krallığı, Halef: Köklerin Çağrısı filmleri ekranlara geldi. Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve Güldür Güldür Show da Cumartesi akşamı seyirciyle buluşan programlar arasında. Bu kapsamda "Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım zirveye yerleşti?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 28 Şubat 2026 AB, ABC ve Total reyting sıralaması...
28 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
28 Şubat 2026 reyting sonuçları açıklandı.
28 Şubat 2026 Cumartesi günü reytinglerine göre, Kanal D’nin yeni dizisi "Güller ve Günahlar" tüm kategorilerde zirvede yer aldı.
İkincilik için "Gönül Dağı" (TRT 1) ve "Survivor" (TV8) arasında çekişme yaşandı.
Gönül Dağı Total ve ABC1’de Survivor’ın önünde iken, AB’de 3. sıraya geriledi.
Survivor ise AB’de 2. sırada yer alırken, Total’de 4. sırada kaldı.
28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI
Güller ve Günahlar - KANAL D
Gönül Dağı - TRT 1
Survivor - TV8
Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW
Güller ve Günahlar (Özet) - KANAL D
Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
Show Ana Haber - SHOW TV
Güldür Güldür Show Özet - SHOW TV
Ana Haber - TRT 1
Güldür Güldür Show - SHOW TV
28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Güller ve Günahlar - KANAL D
Survivor - TV8
Gönül Dağı - TRT 1
Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW
Güldür Güldür Show Özet - SHOW TV
Show Ana Haber - SHOW TV
Güldür Güldür Show - SHOW TV
Güller ve Günahlar (Özet) - KANAL D
Ana Haber - TRT 1
Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Güller ve Günahlar - KANAL D
Gönül Dağı - TRT 1
Güller ve Günahlar (Özet) - KANAL D
Survivor - TV8
Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW
Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar - ATV
Show Ana Haber - SHOW TV
Gelin - KANAL 7
ATV Ana Haber - ATV