Reyting sonuçları 28 Şubat Salı günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş ve Survivor reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 28 Şubat güncel reyting sonuçları listesi: