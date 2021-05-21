282 bin Mısırlı ona hayran 0:00 / 0:00

Naz Çağla Irmak'ın farklı uluslardan oluşan hayran kitlesi, Türk oyuncuların yurt dışındaki tanınırlığını gözler önüne serme açısından önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. 24 yaşındaki Irmak'ı sosyal medya hesabından takip edenler arasında Türklerden çok yabancılar bulunuyor.

6 yıllık kariyerinde 3 TV dizisiyle bir sinema filminde rol alan Naz Çağla Irmak'ın 1 milyon 800 bin hayranının yüzde 88.5'i yabancı ülkelerden.

Mısır: % 15.7

Türkiye: % 11.5

Cezayir: % 8.2

Arjantin: % 8.2

Suudi Arabistan: % 6.1

Diğer Ülkeler: % 50.3

Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi'nin senaristi, Emre Bahadır Çırakoğlu'nun yönetmeni olduğu İngilizce ve Arapça alt yazılı olarak yayınlanan YouTube dizisi 'N Kuşağı' ile dikkatleri üzerine çeken Naz Çağla Irmak, fikirleri ve duruşuyla yön verdiği 4 arkadaştan oluşan gurubun lideri 'Hülya' karakterini canlandırıyor.

YouTuber olma çabası içindeki bir gurup arkadaşın maceralarını hikâye edinen 'N Kuşağı'ndaki diğer başrolleri Ezgi Gönültaş, Bora Ecer, Alper Baytekin, Şevket Çoruh, Sarp Levendoğlu ve Hande Katipoğlu paylaşıyor.

Naz Çağla Irmak'ın ülkelerdeki takipçi sayıları şöyle;

MISIR

Nüfus: 101.796.153

Takipçi Sayısı: 282.600 (Her 360 kişiden biri)

TÜRKİYE

Nüfus: 83.614.362

Takipçi Sayısı: 207.000 (Her 403 kişiden biri)

CEZAYİR

Nüfus: 43.851.044

Takipçi Sayısı: 147.600 (Her 297 kişiden biri)

ARJANTİN

Nüfus: 45.808.747

Takipçi Sayısı: 147.600 (Her 310 kişiden biri)

SUUDİ ARABİSTAN

Nüfus: 34.218.169

Takipçi Sayısı: 109.800 (Her 311 kişiden biri)