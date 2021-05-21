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Naz Çağla Irmak'ın hayranlarının yüzde 88.5'i yabancı ülkelerden

Türk oyuncuların yurt dışındaki tanınırlığının en belirgin göstergesi, şüphesiz sosyal medya hesaplarının yabancı takipçileri. Bu anlamda Naz Çağla Irmak'ın hayran portföyü oldukça ilgi çekici. Irmak'ın Türkiye'den çok Mısır'da hayranı bulunuyor. Genç oyuncunun 1 milyon 800 bin hayranının 282 bin 600'ü Mısırlı. 101 milyon 796 bin 153 nüfusa sahip Mısır'da her 360 Mısırlıdan biri Naz Çağla Irmak'ı takip ediyor

Naz Çağla Irmak'ın hayranlarının yüzde 88.5'i yabancı ülkelerden
282 bin Mısırlı ona hayran
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Naz Çağla Irmak'ın farklı uluslardan oluşan hayran kitlesi, Türk oyuncuların yurt dışındaki tanınırlığını gözler önüne serme açısından önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. 24 yaşındaki Irmak'ı sosyal medya hesabından takip edenler arasında Türklerden çok yabancılar bulunuyor.
6 yıllık kariyerinde 3 TV dizisiyle bir sinema filminde rol alan Naz Çağla Irmak'ın 1 milyon 800 bin hayranının yüzde 88.5'i yabancı ülkelerden.

Mısır: % 15.7
Türkiye: % 11.5
Cezayir: % 8.2
Arjantin: % 8.2
Suudi Arabistan: % 6.1
Diğer Ülkeler: % 50.3

Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi'nin senaristi, Emre Bahadır Çırakoğlu'nun yönetmeni olduğu İngilizce ve Arapça alt yazılı olarak yayınlanan YouTube dizisi 'N Kuşağı' ile dikkatleri üzerine çeken Naz Çağla Irmak, fikirleri ve duruşuyla yön verdiği 4 arkadaştan oluşan gurubun lideri 'Hülya' karakterini canlandırıyor.
YouTuber olma çabası içindeki bir gurup arkadaşın maceralarını hikâye edinen 'N Kuşağı'ndaki diğer başrolleri Ezgi Gönültaş, Bora Ecer, Alper Baytekin, Şevket Çoruh, Sarp Levendoğlu ve Hande Katipoğlu paylaşıyor.

Naz Çağla Irmak'ın ülkelerdeki takipçi sayıları şöyle;

MISIR
Nüfus: 101.796.153
Takipçi Sayısı: 282.600 (Her 360 kişiden biri)

TÜRKİYE
Nüfus: 83.614.362
Takipçi Sayısı: 207.000 (Her 403 kişiden biri)

CEZAYİR
Nüfus: 43.851.044
Takipçi Sayısı: 147.600 (Her 297 kişiden biri)

ARJANTİN
Nüfus: 45.808.747
Takipçi Sayısı: 147.600 (Her 310 kişiden biri)

SUUDİ ARABİSTAN
Nüfus: 34.218.169
Takipçi Sayısı: 109.800 (Her 311 kişiden biri)

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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