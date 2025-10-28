"29 Ekim 1923 eşsiz bir destanın başlangıcı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu “Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümünü, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzun ışığında, gönüllerimizde taşıdığımız sarsılmaz bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu, 29 Ekim 1923 tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun çelikleşmiş iradesiyle yazdığı eşsiz bir destanın başlangıcı olduğunu ifade etti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, her türlü zorluğu aşma azmimizi bileyen, bilimde, teknolojide, kültürde ve altyapıda çağları aşan başarıların teminatı olan kutlu bir değerdir. Bu anlamlı gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında, tek yürek, tek bilek olarak kenetlenme günüdür.”

REKLAM

Türkiye Yüzyılı’nda, terörsüz bir Türkiye hedefiyle, birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bu hedef, yalnızca bir hayal değil, milletimizin ortak iradesiyle inşa edeceğimiz parlak bir geleceğin temel taşıdır. Terörün gölgesini vatanımızın üzerinden kaldırarak, enerjimizi yıkım değil, üretim ve yenilik için seferber edeceğiz. El birliğiyle, nesillerin umutlarını çalan terör belasını kurutarak, barışın, kardeşliğin ve güvenin hâkim olduğu bir Türkiye’yi evlatlarımıza miras bırakacağız.” diye konuştu.