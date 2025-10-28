Habertürk
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2025: 102. yıla özel Atatürklü, Bayraklı, Uzun, Kısa, Anlamlı, Duygusal 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

        102. yıla özel, en güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

        Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında, 29 Ekim coşkusu şiirlerle taçlanıyor. Atatürk sevgisini, bağımsızlık tutkusunu ve milli birliği dizelere taşıyan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, öğretmenler ve şiir severler tarafından büyük ilgi görüyor. Bayrak, vatan ve özgürlük temalarıyla yazılan bu özel şiirler; okul törenlerinden sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok alanda duygulara tercüman oluyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 23:52 Güncelleme: 29.10.2025 - 08:46
        1

        Cumhuriyet Bayramı ile birlikte, 29 Ekim’e özel şiir arayışı yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenecek törenlerde öğrenciler, anlamlı ve duygulu 29 Ekim şiirleriyle Cumhuriyet’in 102. yılını kutlayacak. Atatürk’ün mirasını ve Cumhuriyet’in kazanımlarını anlatan kısa, uzun, 2-3-4 kıtalık şiirler; milli duyguları canlandırırken bağımsızlık ruhunu da bir kez daha hatırlatacak. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiir seçenekleri...

        2

        29 EKİM

        En güzel günümüzdür,

        Demokrasi ürünüdür,

        Atatürk'ün eseridir,

        Yirmi Dokuz Ekimler.

        Vatandaşın hür sesi,

        Vatanımın neşesi,

        Kucaklıyor herkesi,

        Yirmi Dokuz Ekimler.

        Cumhuriyet kuruldu,

        Türk'ün sesi duyuldu,

        Törenlerle kutlandı,

        Yirmi Dokuz Ekimler.

        Fethi BOLAYIR

        3

        CUMHURİYET

        Gönül verdik,

        Sana erdik.

        Ey hürriyet, Cumhuriyet.

        Herkes sever,

        Seni över.

        Ey hürriyet, Cumhuriyet.

        Canımızdasın, Kanımızdasın.

        Ey hürriyet, Cumhuriyet.

        B. Kemal ÇAĞLAR

        4

        AKDENİZ’E DOĞRU

        EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,

        ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

        Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,

        YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

        “Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…

        Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

        Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

        Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

        Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

        Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

        Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,

        Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

        Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

        Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

        Ömer Bedrettin UŞAKLI

        5

        CUMHURİYET BAYRAMI

        Gündüz herkes neşeli,

        Şenlik olur akşamı.

        Bayramların güzeli,

        Cumhuriyet Bayramı.

        Her bayramla bir tutmam,

        Bu bayram, büyük bayram.

        Yurtta üç gece, üç gün,

        Eğlence var, şenlik var.

        Işıklar yanar bütün

        Dalgalanır bayraklar.

        Her bayramla bir tutmam,

        Bu bayram, büyük bayram

        Necdet Rüştü EFE

        6

        CUMHURİYET

        Tarifin fazilettir,

        Başkası eziyettir.

        Tek hâkimin millettir,

        Cumhuriyet çok yaşa.

        Koruyacak millettir,

        Yaşaman bir servettir,

        Türk olmak bir şereftir,

        Cumhuriyet çok yaşa.

        Çarpan tek bir yürektir,

        Hür yaşamak gerekir,

        Anmak büyük şereftir,

        Cumhuriyet çok yaşa.

        Karanlıklar yok ettin,

        Dünyaya sevgi ektin,

        Sen bulunmaz nimettin,

        Cumhuriyet çok yaşa.

        HÜSEYİN KARADENİZ

        7

        CUMHURİYET

        Cumhuriyet kalbimde

        Sönmeyen bir ateştir

        Vatanımın ufkunda

        Parlayan bir güneştir.

        Ata’ nın armağanı

        Yüce Cumhuriyeti

        Korumak ödevimdir

        Bu kutsal emaneti.

        V. ÖTÜKEN

        8

        ATATÜRK’ÜN İZİNDE

        Cumhuriyetle gelen,

        Günlerle güldük

        Atatürk’ün izinde,

        Mutluluğa yürüdük

        Cumhuriyeti seven,

        Her Türk’ü övdük

        Atatürk’ün izinde,

        Bir çığ gibi büyüdük

        BİRKAN SOYLU

        9

        CUMHURİYET

        Yirmi Dokuz Ekimde,

        Cumhuriyet kuruldu

        Ulus özgür sesini,

        Tüm dünyaya duyurdu.

        Cumhuriyet bizlere

        Armağandır Ata’dan

        Egemenlik sesleri

        Yükseldi Ankara’dan.

        Al bayrağım göklerde,

        Övünçle dalgalanır.

        Cumhuriyet Bayramı,

        Hep kıvançla kutlanır.

        Hülya ÖNEL

        10

        29 EKİM

        Bizle başlar asalet

        içimizde hürriyet

        Vatanımız Türkiye

        Yaşasın Cumhuriyet

        Çünkü Atamız kurdu

        Yoktan var etti yurdu

        Düşmanları korkudan

        Terk eyledi hududu

        Cumhuriyet Atamızın

        Kurduğu eseridir

        Layık olan yaşasın

        Sonsuzluk güneşidir

        Seyit Aybek

