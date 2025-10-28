Cumhuriyet Bayramı ile birlikte, 29 Ekim’e özel şiir arayışı yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenecek törenlerde öğrenciler, anlamlı ve duygulu 29 Ekim şiirleriyle Cumhuriyet’in 102. yılını kutlayacak. Atatürk’ün mirasını ve Cumhuriyet’in kazanımlarını anlatan kısa, uzun, 2-3-4 kıtalık şiirler; milli duyguları canlandırırken bağımsızlık ruhunu da bir kez daha hatırlatacak. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiir seçenekleri...