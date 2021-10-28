Türkiye Cumhuriyeti kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük bayram olarak kutladığı Cumhuriyet Bayramı kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil kabul ediliyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet verilmiyor, bu iş yerleri kapalı oluyor. İşte hastanelerin açık olup olmadığının nedeni...

29 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerin 29 Ekim'de resmi tatil nedeniyle sadece acil bölümleri hizmet verecektir. 28 Ekim öğleden sonra başlayan resmi tatil nedeniyle bugün de yarım gün olarak hizmet verdikten sonra acil bölümleri hariç hastanelerin diğer bölümleri kapalı olacaktır.

Ancak aşı ile ilgili işlemler ara vermeden devam edecek. Aşı randevusu olan vatandaşların 28 ve 29 Ekim için herhangi bir erteleme yapmasına gerek yoktur.

29 EKİM'DE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık ocaklarının da acil ve aşı bölümleri 29 Ekim'de hizmet vermeye devam edecek. Bu sistem 28 Ekim öğleden sonradan itibaren geçerli olacaktır.