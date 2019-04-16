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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri mahrem imam, 26'sı muvazzaf 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KARA Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ' nün Mahrem İmamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından 'periyodik' ve 'ardışık' arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 37 üsteğmen, 2 teğmen, 1 mahrem imam olmak üzere toplan 48 şüpheli hakkında 16 Nisan 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan askır şüphelilerin 26'sı görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.
İZMİR MERKEZLİ 8 İLDE 17 ŞÜPHELİ
İzmir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 17 muvazzaf asker ve 1 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ mensuplarının ByLock yazışmalarında ve ifadelerinde adı geçen, ayrıca "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen aktif görevdeki 1 yarbay, 4 yüzbaşı ve 12 astsubay ile bu askerlerin "mahrem imamı" olduğu belirlenen bir sivil olmak üzere toplam 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Muğla'da operasyon başlattı.
MUĞLA MERKEZLİ 11 İLDE 29 ŞÜPHELİ
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 23'ü muvazzaf asker 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Antalya, Ankara, Samsun, Yozgat ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon başlatıldığı bildirildi.
KOCAELİ MERKEZLİ 9 İLDE 15 ŞÜPHELİ
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, 7 muvazzaf astsubay, 1 ihraç üsteğmen ile 7 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Çanakkale, Bursa, Denizli, Balıkesir ve Burdur'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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