        Haberler Bilgi Gündem 29 Kasım'da büyük elektrik kesintisi! 29 Kasım Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        29 Kasım'da büyük kesinti! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        29 Kasım Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde enerji kesintisi yapılacağını açıkladı. Şirketin planına göre, kesintiler birçok ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 01:16 Güncelleme: 29.11.2025 - 01:16
        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 29 Kasım Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 29 Kasım Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...

