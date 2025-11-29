Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 29 Kasım Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 29 Kasım Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...