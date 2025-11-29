29 Kasım ne günü? 29 Kasım'da kutlanan özel günler nelerdir?
29 Kasım, tarih boyunca farklı kültürlerde çeşitli anlamlar ve anmalarla özdeşleşmiş özel bir gün olarak karşımıza çıkıyor. Hem doğanın döngüsü hem de insanlık tarihindeki önemli olaylarla anlam kazanan bu günde, dünyanın dört bir yanında farklı etkinlikler düzenleniyor. Peki, 29 Kasım ne günü? 29 Kasım'da kutlanan özel günler nelerdir? İşte ayrıntılar…
29 Kasım, dünya genelinde kimi zaman bir dayanışma günü, kimi zaman ise tarihe iz bırakmış önemli olayların yıldönümü olarak öne çıkıyor. Farklı kültürler ile toplumlar, bu özel tarihi kendi gelenekleriyle kutlarken, evrensel bir mesajın da taşıyıcısı oluyor. Peki, 29 Kasım ne günü? İşte bu tarihe dair merak edilenler…
DÜNYA TIBBİ SEKRETERLİK GÜNÜ NEDİR?
Her yıl 29 Kasım’da kutlanan Dünya Tıbbi Sekreterlik Günü, sağlık sektörünün önemli bir parçası olan tıbbi sekreterlerin emeğini ve katkılarını onurlandırmak için özel bir fırsat sunuyor. Tıbbi sekreterler, hastanelerden aile hekimliklerine kadar sağlık hizmetlerinin her alanında kritik bir rol üstlenir. Hasta kayıtlarından randevu planlamalarına, evrak düzenlemesinden sağlık personeli arasındaki iletişime kadar birçok sorumluluğu üstlenerek, sağlık sisteminin kusursuz işlemesine yardımcı olurlar.
Bu özel gün, sağlık çalışanları arasında farkındalık yaratmak ve tıbbi sekreterlerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek için önemlidir. Teknolojik yenilikler ve artan sağlık talepleri, bu mesleğin kapsamını genişletirken iş yükünü de artırmaktadır. Tıbbi sekreterler yalnızca evrak işleriyle değil, aynı zamanda hastaların ilk karşılaştığı kişiler olarak iletişim ve destek görevleriyle de dikkat çeker. Onların empati ve profesyonellik dolu yaklaşımları, hasta deneyimini doğrudan etkiler.
Dünya Tıbbi Sekreterlik Günü, bu mesleği seçen kişilerin eğitim, donanım ve çalışma şartlarına yönelik iyileştirmelerin tartışıldığı bir platform oluşturur. Özellikle pandemi dönemi gibi zorlu süreçlerde tıbbi sekreterlerin sağlık sistemine olan katkıları daha da görünür hale gelmiştir. Bu nedenle, 28 Kasım sadece kutlama değil, aynı zamanda bu meslek grubuna daha fazla değer verilmesi gerektiğini hatırlatan bir gündür.
Toplumun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için tıbbi sekreterlerin profesyonelliğine ve özverisine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu özel gün, onların çabalarını takdir etmek ve hak ettikleri değeri vermek için önemli bir vesile olarak görülüyor.
29 KASIM'DA YAŞANAN BAZI OLAYLAR
1114 - Sabahın erken saatlerinde Maraş'ta büyük bir deprem meydana gelmiştir.
1864 - Sand Creek Katliamı gerçekleşti.
1877 - Thomas Edison, fonograf cihazının tanıtımını yaptı.
1899 - FC Barcelona kulübü kuruldu.
1913 - Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE, Fédération Internationale d'Escrime), Paris'te kuruldu.
1922 - Howard Carter, Firavun Tutankhamun'un mezarını halkın ziyaretine açtı.
1929 - Amerikalı Amiral Richard E. Byrd, Güney Kutbu üzerinde uçan ilk insan oldu.
1935 - İstanbul'da Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı.
1936 - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Devrim Tarihi dersleri başladı.
1937 - Hatay Devleti'nde bağımsız rejim yürürlüğe girdi.
1938 - Dr. Lütfi Kırdar, İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığına atandı.
1944 - Arnavutluk Halk Cumhuriyeti kuruldu.
1944 - Mavi Bebek Sendromu adı verilen yenidoğan kalp hastalığını düzeltmek için insan üzerinde ilk cerrahi tedavi, Alfred Blalock ve Vivien Thomas adlı cerrahlar tarafından Baltimore, Maryland'deki Johns Hopkins Hastanesi nde gerçekleştirildi.
1945 - Yugoslavya Federal Cumhuriyeti kuruldu.
1947 - Birleşmiş Milletler, Araplar'ın şiddetli muhalefetine karşın, Filistin'in bölünmesini ve bağımsız bir İsrail Devleti kurulmasını kararlaştırdı.
1963 - ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Başkan John F. Kennedy'ye düzenlenen suikastı araştırmak üzere Warren Komisyonu adı verilen bir heyet görevlendirdi.
1967 - Yunanistan, Kıbrıs'ta Türkiye'nin koşullarını kabul edince bunalım giderildi.
1971 - Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi'nden Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ve Ulaş Bardakçı; Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'ndan Cihan Alptekin ve Ömer Ayna İstanbul Kartal-Maltepe Askeri Cezaevi'nden kaçtılar.
1972 - Şair Can Yücel, "Küba'da Sosyalizm ve İnsanlar" kitabını çevirdiği için verilen 7,5 yıl hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi.
1974 - Pakistan'da deprem; 4700 kişi öldü.
1987 - Yapılan erken genel seçimlerde, ANAP 292 milletvekiliyle ikinci kez tek başına iktidar oldu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 99 milletvekili, Doğru Yol Partisi 59 milletvekili çıkardı.
1990 - Kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan Medeni Kanun'un 159. maddesi Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. İptal kararı 2 Temmuz 1992 tarih ve 21272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
1993 - İstanbul Park Otel'in fazla katlarının yıkımına başlandı. Semt sakinleri ve meslek odalarının hukuk mücadelesi 9 yıl sürmüştü.
1996 - Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi'nde, 1200 Bosnalı'ın öldürülmesine karışan bir Hırvat asker 10 yıl hapis cezasına mahkûm oldu.
2002 - Endonezya'da mahkeme, Doğu Timor'un 1999'da Endonezya'dan ayrılması sırasındaki olaylarda insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan; iki eski komutan, bir polis şefi ve bir hükûmet yetkilisini beraat ettirdi.
2012 - Filistin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan oylamada 138 evet 9 hayır oyu ile Birleşmiş Milletler gözlemci üyesi oldu.
2016 - Adana ilinin Aladağ İlçesi'nde özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci ve 1 çalışan öldü.