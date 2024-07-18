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        Haberler Gündem Güncel 29 kişi ölmüştü! Yeni görüntüler çıktı | Son dakika haberleri

        29 kişi ölmüştü! Yeni görüntüler çıktı

        İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı dikkat çekiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 09:47 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:08
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        29 kişi ölmüştü! Yeni görüntüler çıktı
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        İstanbul Gayrettepe'de tadilatta olan gece kulübünde meydana gelen ve 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.

        Beşiktaş Gayrettepe'de geçtiğimiz 2 Nisan günü meydana gelen olayda, 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada yangın çıkmıştı. Çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 9 sanığın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Olayda ilgili dava dün İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

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        İKİ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süre, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle sanıklar Dursun Ç. ve İbrahim B.'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Mahkeme diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

        Öte yandan 29 kişinin öldüğü feci olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.

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