29 Mayıs'ta eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?
29 Mayıs İstanbul'un Fethi dolasıyla bazı kurumların açık olup olmadığı gündeme geliyor. Bu kapsamda hasta ve hasta yakını vatandaşlar eczane, sağlık ocakları ve hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 29 Mayıs Çarşamba günü eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte detaylar...
Fatih Sultan Mehmed'in 1453 yılında gerçekleştirdiği İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü geldi. Bu noktada yurttaşlar, 29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını, hastane ve eczanelerin açık ya da kapalı olacağını araştırmaya başladı. Peki, 29 Mayıs'ta hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte, konuya ilişkin detaylar...
29 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?
29 Mayıs Çarşamba 2024 (yarın) İstanbul'un fethi resmi tatil olmadığından hastaneler hizmette olacak.
29 MAYIS'TA ECZANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Aynı şekilde eczaneler ve sağlık ocakları da herhangi bir resmi tatil olmadığından normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı