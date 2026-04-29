        Haberler Bilgi Gündem 29 Nisan ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        29 Nisan ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        Başkentte yaşayan vatandaşların son günlerde en çok gündeme getirdiği konular arasında barajlardaki doluluk oranları yer almayı sürdürüyor. Kış mevsimi boyunca etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından Ankara'daki barajlarda su seviyelerinde artış gözleniyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan güncel verilere göre, kentteki barajların doluluk oranı netlik kazandı. Peki, 29 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 09:40 Güncelleme:
        Ankara’da baraj doluluk oranları son günlerde yeniden vatandaşların gündemine oturdu. Kış aylarının soğuk ve bol yağışlı geçmesiyle birlikte su seviyelerinde gözle görülür bir yükseliş yaşanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan son verilere göre, kentin su ihtiyacını karşılayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının doluluk oranları güncel olarak belirlenmiş durumda. Peki, 29 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        ASKİ 29 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 29 Nisan 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 41,85 seviyesinde yer aldı.

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 77.46

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 35.75

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 70.34

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 76.22

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 63.23

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32.83

        Peçenek Barajı: Yüzde 27,48

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20

        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Paris'te tarihi gece!
        Paris'te tarihi gece!
        Feci yangın! Baba öldü, oğlu entübe
        Feci yangın! Baba öldü, oğlu entübe
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümümden sonra daha çok kazandı
        Ölümümden sonra daha çok kazandı
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!