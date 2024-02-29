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        Haberler Gündem 29 Şubat 'Artık Gün' Google'a Doodle oldu! Artık Gün nedir? Artık Yıl nasıl hesaplanır, kaç yılda bir gelir?

        29 Şubat 'Artık Gün' Google'a Doodle oldu! Artık Gün nedir? Artık Yıl nasıl hesaplanır?

        Google özel günleri tasarladığı Doodle ile anmaya devam ediyor. Dört yılda bir denk gelen 29 Şubat artık yıl olarak hesaplanmaktadır. Google artık günü ana sayfasına taşıyarak kullancılara özel Doodle tasarladı. Peki, "Artık Gün nedir? Artık Yıl nasıl hesaplanır, kaç yılda bir gelir?" İşte 29 Şubat artık yıla ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 01:43 Güncelleme: 29.02.2024 - 01:43
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        29 Şubat artık gün Google'a Doodle oldu. Google özel günleri, tasarladığı görsellerle ana sayfasına Doodle olarak taşımaya devam ediyor. Google, 29 Şubat artık günü, kurbağa animasyonu ile kullanıcılara tanıttı. Peki, "Artık Gün nedir? Artık Yıl nasıl hesaplanır, kaç yılda bir gelir?" İşte 29 Şubat 'Artık Gün' hesaplama formülü...

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        ARTIK GÜN DOODLE OLDU

        Google, 29 Şubat 2024 artık günü anasayfasına taşıdı. Kurbağa görselinin yer aldığı Doodle'da 28, 29 ve 1 rakamlarına dikkat çekildi.

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        ARTIK YIL NEDİR?

        Artık yıl, Miladî takvimde 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan Şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir.

        Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.

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        ARTIK YIL NASIL HESAPLANIR?

        Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

        1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068 vb.Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

        1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:Örneğin 1600 ve 2000 yılları artık yıldır ancak 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

        Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

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        2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için -400'e kalansız bölünebildiği halde- 4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez:

        Örneğin 4000, 8000 ve 12000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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