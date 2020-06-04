2B arazisi nedir, 2B arazisi olması için hangi hususlara uyulması gerekir, 2b arazilerinin satışı yapılabilir mi, 2B arazilerine nasıl başvurulur ve evrakları nelerdir, 2B arazileri nasıl hesaplanır gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.

2b arazisi ne demektir?

2B arazisinin tanımlayacak olursak diğer Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde orman özelliği kalmamış, hazine adına orman alanları dışına çıkarılmış olan arazilerdir. 6831 sayılı orman kanununun 2. maddesi kısaltması olarak kullanılır. 2B araziler kadastro tarafından ormanın sınırları dışına çıkarılmış ve bir daha asla geri kazanılmamış olarak görülen arazilerdir. 2B arazilerin satışına izin veren yasa düzenlemesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafınca 2019 senesinin başlarında onaylanmıştır.

2b arazisi olması için hangi hususlara uyulması gerekir?

Ormanlık olan her arazi türü 2B arazi olma şartlarını karşılayamaz. 2B arazi olması için belirlenen hususlar şu şekilde sıralanabilir:

1981 senesinden önce orman özelliğini yitirmiş olan, bahçe, zeytinlik, narenciye alanları, meyve alanları gibi çeşitli tarım arazileri veya hayvancılıkla ilgili kullanımda sakınca olmayan yerlerde 2B arazi kanunu büyük önem taşımaktadır.

2b Arazilerinin Satışı Yapılabilir Mi?

2b arazilerinin satış statüsünü karşılayabilmek için bazı şartlar gerekebilir. Orman vasfını tamamen kaybetmiş olup, orman köylüsünün dışındaki şahıslara satışı ve anayasanın 169. Ve 170. maddeleri gereğince yasaktır.

2b arazilerine nasıl başvurulur ve gereken evraklar nelerdir?

Köy, Kasaba ve şehir gibi yerleşim yerlerinin dışında olan özellikleri barındıran arazilerde 2B çalışması yapılarak orman arazilerinde daraltma yapılabilir. 2B arazisi başvuruları defterdarlıklar ve mal müdürlükleri tarafından yapılabilir başvuru için gerekli olan belgeler şunlardır: