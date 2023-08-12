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İBRAHİM TATLISES HABERİ VERMİŞTİ

İbrahim Tatlıses gelininin hamileliği ile ilgili müjdeyi vermiş ve "Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.