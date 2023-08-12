3,5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli'den göz kamaştıran pozlar! Ünlü isme övgü yağdı!
İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Ünlü güzel son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Uzun yıllardır süren ilişkilerini 2021'de evlilikle taçlandıran İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin geçtiğimiz haftalarda bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Şefkatli son olarak yayınladığı Instagram pozuyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.
İBRAHİM TATLISES HABERİ VERMİŞTİ
İbrahim Tatlıses gelininin hamileliği ile ilgili müjdeyi vermiş ve "Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.
İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, beyaz elbisesiyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
Instagram hesabında 521 bin takipçisi olan Yasemin Şefkatli'nin son pozlarına sevenlerinden 13 bine yakın beğeni ve 90'a yakın yorum geldi.
İşte Yasemin Şefkatli'nin son pozları...