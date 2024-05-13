KOCASI DA HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Tevfik Alptekin de yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.