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HaberlerGündem3. Sayfa3 aylık bebeğin şüpheli ölümü! Emerken boğulduğu iddia edildi
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Ankara'da 3 aylık bebeğin şüpheli ölümü! Annesini emerken boğuldu iddiası

Ankara Altındağ'da İ.A., 3 aylık bebeği M.A.'yı emzirdiği sırada bebeğin nefes almayarak hareketsiz kaldığını farketti. Ailenin durumu bildirmesi üzerine eve gelen Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Adli tabibin bebeğin ölümünü şüpheli görmesi üzerine inceleme başlatıldı

3 aylık bebeğin şüpheli ölümü! Emerken boğulduğu iddia edildi
İHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 3 aylık bebek, iddiaya göre annesi emzirdiği sırada boğularak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 1368. Cadde'de meydana geldi. Anne İ.A., 3 aylık bebeği M.A.'yı emzirdiği sırada bebeğin nefes almayarak hareketsiz kaldığını farketti. Durumu hemen sağlık ekiplerine bildiren aile, evde ekiplerin gelmesini bekledi.

Olay yerine gelen Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Eve gelen adli tabibin şüpheli ölüm ihtimali üzerinde durmasından dolayı polis ekipleri bebeğin annesi ile babasını ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Bebeğin cansız bedeni Dr. Sami Ulus Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırılırken, bebeğin kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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