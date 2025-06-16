3 aylık bebeğin şüpheli ölümü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Kağıthane'de yürek yakan bir olay yaşandı. Evde temizlik yapan anne beşikte uyuyan bebeğini kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan 3 aylık bebek kurtarılamadı. Şüpheli ölümün sırrı otopsi ile çözülecek.
Giriş: 16.06.2025 - 23:15 Güncelleme: 16.06.2025 - 23:15
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Kağıthane'de yürek yakan bir olay yaşandı.
Evde temizlik yapan anne beşikte uyuyan bebeğini kanlar içinde buldu.
Hastaneye kaldırılan 3 aylık bebek kurtarılamadı.
Şüpheli ölümün sırrı otopsi ile çözülecek.
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