        3 ayrı operasyonda 484 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 484 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ambarlı Limanı'nda balık ununa emdirilmiş 127 kilogram kokain, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 305 kilogram esrar ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 52 kilogram esrar yakalandı. Olaylara ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 484 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

        AA'daki habere göre; Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi başta olmak üzere, uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin öncelikli hedef olarak belirlendiği, Gümrükler Muhafaza Teşkilatının, kararlı mücadelesini aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.

        Bu kapsamda, birimlerce gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 484 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve bu uyuşturucu maddelerin imha edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İstanbul Ambarlı Limanında düzenlenen ilk operasyonda, Ekvator çıkışlı olup İstanbul Ambarlı Limanı üzerinden ülkemizden transit geçeceği belirlenen 2 konteyner içinde, 3 ton 350 kilogram balık ununa emdirilmiş 127 kilogram kokain ele geçirildi. Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen ikinci operasyonda, ülkemize giriş yapmak üzere gelen TIR içinde, 305 kilogram esrar yakalandı. Gürbulak Gümrük Kapısında düzenlenen üçüncü operasyonda ise İran'dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen TIR cinsi araçta, 52 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi."

        Açıklamada, olaylarla ilgili Bakırköy, Büyükçekmece, Edirne ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde, soruşturma başlatıldığı da aktarıldı.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında yürütülen irtikap soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 13 kişinin daha yakalandığı bildirildi. (İHA) 

